Очередную партию можжевельника уничтожили в Севастополе

фото © Екатерина Измайлова / ВКонтакте

Факт вырубки краснокнижных деревьев выявлен в районе поселка Сахарная головка.

В Севастополе зафиксирован новый факт вырубки краснокнижного можжевельника. Соответствующие фотографии в соцсети опубликовала жительница города Екатерина Измайлова.

Деревья были уничтожены недалеко от поселка Сахарная головка. С какой целью их срубили – неизвестно. Женщина намерена сообщить об этом в Севприроднадзор.

Напомним, что это уже далеко не первый случай вырубки можжевельника в Севастополе и его окрестностях. В частности, подобное нарушение было выявлено в районе села Родное, где уничтожили 668 деревьев.

Ранее стало известно о том, что Севастополь стал одним из аутсайдеров национального экологического рейтинга. Среди основных причин такой ситуации – массовая вырубка деревьев и стихийные свалки.

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