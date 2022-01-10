Небывалый камнепад разрушил тропу к известному крымскому водопаду

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Такая опасность может поджидать туристов и на пути к другим достопримечательностям полуострова.

Путь к популярному среди крымчан водопаду Су-Учхан и Красным пещерам преградила груда метровых валунов, упавших на деревянную дорожку. Еще несколько каменных глыб может обвалиться в любой момент.

Информация о завале появилась в группе «Походы по Крыму. Крымские маршруты. Туризм иных мест» соцсети Facebook.

«Там рядом выше новый скол просматривается. Нужно обвадить примерно такой же кусок, который там напрашивается на очередной полет», — написал автор публикации.

Пользователи согласились с тем, что маршрут нужно обезопасить. По словам некоторых путешественников, последствия таких больших камнепадов встречаются нечасто.

«Тамошние обрывчики знаю, мокрые оне, бывает и красивая драпировка ледяная по морозу. Немудрено, что раскалывается. Сыпется-то оно регулярно, просто не припоминаю такого большого одномоментно на проходе», — написал в комментариях один из туристов.

Как пояснили в администрации спелеокомплекса Красных пещер, камнепад произошел еще в декабре, после снегопада с ураганом, и валуны в этом месте преграждают проход уже не первую неделю.

Упавшие деревья с тропы уже убрали. С камнями все не так просто. Впрочем, разрушенная дорожка не мешает осматривать природные красоты.

«Туристы, в основном, ходят по правому берегу (речки Кизилкобинка, вытекающей из пещеры — Прим.). А кто хочет погулять по лесу, идут там, где завал», — объяснил собеседник.

Наводить порядок на маршруте к водопаду и пещере будут сотрудники Минприроды республики. Как сообщили в ведомстве, их сотрудники уже выехали на место обвала, чтобы произвести осмотр и оценить масштаб необходимых работ по восстановлению тропы.

Будут приняты решения и по другим потенциально опасным местам. Впрочем, как заверили в Управлении ООПТ Республики Крым, в чье ведение входит ландшафтно-рекреационный парк Кизил-Коба, их не так много.

«У нас мало таких опасных мест. Я с таким — угроза жизни и здоровью граждан — не сталкивался», — рассказал начальник отдела сопровождения научных исследований управления Сергей Уськов.

Тем не менее практика вызова искусственных обвалов ради безопасности путешественников в Крыму есть. Так, на южных склонах горы Ай-Петри альпинисты регулярно сбрасывают нависающие камни, расчищая скальные участки вблизи популярных у туристов маршрутов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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