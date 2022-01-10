Общество
На Крым идет арктический холод
фото © Новости Крыма
Резкое похолодание прогнозируется в Крыму в среду, столбики термометров опустятся до 13 градусов мороза.
Об этом рассказала начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Постепенно холодать начнет во вторник, температура воздуха днем составит +1…+6. А ночью к полуострову подойдет холодный фронтальный раздел, дождь перейдет в снег, и температура «рухнет» вниз.
«На территории республики 12 января пройдет арктический холодный фронт, поэтому на полуострове похолодает. Ночные температуры воздуха опустятся до -8…-13, дневные до - 1…-6. Временами будет идти снег, на дорогах гололедица, усилится северо-восточный ветер до 15-20 м/с. Такой прогноз для Крыма со среды и до пятницы», - сообщила Любецкая.
В выходные дни сохранится неустойчивый характер погоды, но потеплеет. Ночью прогнозируется 0…-5, днем – до +5. Временами мокрый снег и снег.
«Таким образом, на Старый Новый год мы увидим снег и холодную погоду, так сказать нашу крымскую «суровую» зиму», - подытожила руководитель Крымского гидрометцентра.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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