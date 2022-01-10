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Происшествия

Крымчанин напал на фельдшера «скорой»

16:38 понедельник, 10 января 2022
Саки

Крымские правоохранители задержали 24-летнего местного жителя, который напал на фельдшера скорой помощи.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления Росгвардии.

Инцидент произошел в селе Низинное Сакского района.

Молодой человек вызвал скорую помощь, однако после приезда спецавтомобиля помощь понадобилась уже одному из медиков.

«24-летний местный житель вызвал скорую медицинскую помощь, после чего, угрожая предметом, похожим на огнестрельное оружие, нанес травмы фельдшеру. Оперативно прибывшие правоохранители задержали нарушителя», - говорится в сообщении.

Нарушитель передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее ялтинские росгвардейцы задержали крымчанина, который напал на жену с ножом и сбросил ее с балкона со второго этажа.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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