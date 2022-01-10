Происшествия
«КамАЗ» протаранил микроавтобус у фотозоны на трассе Симферополь - Ялта
На трассе Симферополь — Ялта в районе села Кипарисное произошло ДТП с участием «КамАЗа» и микроавтобуса.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Водитель грузовика не успел вовремя снизить скорость перед пешеходным переходом у популярной у туристов фотозоны и в результате «КамАЗ» протаранил микроавтобус. По предварительным данным обошлось без жертв.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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