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Происшествия

«КамАЗ» протаранил микроавтобус у фотозоны на трассе Симферополь - Ялта

09:16 понедельник, 10 января 2022

На трассе Симферополь — Ялта в районе села Кипарисное произошло ДТП с участием «КамАЗа» и микроавтобуса.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Водитель грузовика не успел вовремя снизить скорость перед пешеходным переходом у популярной у туристов фотозоны и в результате «КамАЗ» протаранил микроавтобус. По предварительным данным обошлось без жертв.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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