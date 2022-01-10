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Происшествия

Гость из ближнего зарубежья поджег автомобиль в Севастополе

08:39 понедельник, 10 января 2022
Севастополь

По словам очевидцев, мужчина в неадекватном состоянии бегал по ночному двору с ножом.

Севастопольская полиция задержала 35-летнего гражданина ближнего зарубежья, подозреваемого в поджоге машины.

Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина, сообщение об умышленном поджоге автомобиля во дворе дома N 41 на проспекте Героев Сталинграда поступило от местного жителя ночью 6 января.

Прибыв на место, полицейские увидели, что жертвой поджога стал Ford Focus, а подозреваемый был задержан по горячим следам.

В группе «Злой крымчанин» Вконтакте опубликовано видео, снятое вызвавшими полицию горожанами. Предложить его читателям мы не можем, чтобы не нарушать требования Роскомнадзора о нецензурной лексике, которой богато видео. В нем мужской голос неоднократно повторяет, что поджигатель в неадекватном, вероятно, из-за алкоголя, состоянии, с ножом бегает по двору.

В тексте использованы материалы: Форпост

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