Происшествия
Гость из ближнего зарубежья поджег автомобиль в Севастополе
По словам очевидцев, мужчина в неадекватном состоянии бегал по ночному двору с ножом.
Севастопольская полиция задержала 35-летнего гражданина ближнего зарубежья, подозреваемого в поджоге машины.
Как сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Севастополю Жанна Марголина, сообщение об умышленном поджоге автомобиля во дворе дома N 41 на проспекте Героев Сталинграда поступило от местного жителя ночью 6 января.
Прибыв на место, полицейские увидели, что жертвой поджога стал Ford Focus, а подозреваемый был задержан по горячим следам.
В группе «Злой крымчанин» Вконтакте опубликовано видео, снятое вызвавшими полицию горожанами. Предложить его читателям мы не можем, чтобы не нарушать требования Роскомнадзора о нецензурной лексике, которой богато видео. В нем мужской голос неоднократно повторяет, что поджигатель в неадекватном, вероятно, из-за алкоголя, состоянии, с ножом бегает по двору.
В тексте использованы материалы: Форпост
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