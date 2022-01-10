Экскурсионный поезд начнет курсировать из Москвы в Крым с февраля

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С февраля из Москвы в Крым будет курсировать экскурсионный поезд. На нем туристы смогут за неделю доехать до Севастополя и Евпатории и вернуться в Москву.

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости Крым.

Первый поезд под названием «Крымский круиз» стартует с Казанского вокзала Москвы 17 февраля. Стоимость билета - 56 тысяч рублей в купе и 74 тысяч — в СВ. В цену билета входят проезд, питание и небольшая экскурсионная программа, все ночевки предполагаются в поезде, питание — как в вагоне-ресторане, так и в кафе на стоянках во время экскурсионной программы. Пассажирам сделают обзорные экскурсии по Воронежу, Тамани, Севастополю, Евпатории, Симферополю, Феодосии, Керчи и Ростову-на-Дону.

Рейсы «Крымского круиза» продлятся до 19 мая, то есть до начала курортного морского сезона. Продажа туров откроется в середине января.

Ранее, сообщает АТОР, программу железнодорожных круизов в Крым презентовала транспортная компания «Гранд сервис экспресс». При этом некоторые туроператоры выразили сомнение, что тур будет пользоваться активным спросом в межсезонье, так как только дорога туда-обратно займет около трех суток, а туристы предпочитают передвигаться по Крыму на машине.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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