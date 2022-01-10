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Происшествия

Девять человек погибли в Крыму в ДТП и на пожарах с начала года

16:51 понедельник, 10 января 2022
Девять человек погибли в Крыму в ДТП и на пожарах с начала года

фото © Public Domain Pictures

Семь человек с начала года погибли в Крыму на пожарах и двое – в результате дорожно-транспортных происшествий.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«С начала года крымские спасатели 28 раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Спасено пять человек, к сожалению, два человека погибли. За отчетный период ликвидировано 48 пожаров, из них 39 техногенных. На пожарах было спасено пять человек, погибли семь», – говорится в сообщении со ссылкой на министра чрезвычайных ситуаций республики Сергея Садаклиева.

По словам министра, основной причиной пожаров является человеческий фактор.

«Количество пожаров, к сожалению, остается большим, поэтому жители полуострова должны не забывать правила пожарной безопасности. Основной причиной пожаров остается человеческий фактор и пренебрежение правилами пожарной безопасности в быту, а также при использовании отопительных приборов», – подчеркнул Садаклиев.

В министерстве добавили, что в горно-лесной зоне полуострова спасатели провели две поисково-спасательные операции, оказав помощь трем туристам. Всего с начала года сотрудники госучреждения «Пожарная охрана Республики Крым» осуществили 161 выезд, а сотрудники ГКУ «Крым-Спас» – 102 выезда.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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