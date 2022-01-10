Черноморский флот провел учения в Крыму по уничтожению атакующих вражеских беспилотников

В ходе мероприятия отработали вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах.

Морская авиация и ПВО Черноморского флота провели учения в Крыму. Одним из элементов стало отражение атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили журналистам в пресс-службе ЧФ.

«Для проведения проверки и готовности дежурных сил противовоздушной обороны Крымского полуострова с экипажами морской авиации и ПВО Черноморского флота, а также с дивизионами зенитных ракетных систем С-400, расчетами ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» проведена тренировка по зонам ответственности. В ходе мероприятия были отработаны вопросы обнаружения и сопровождения летательных аппаратов, в том числе на сверхмалых высотах», - говорится в сообщении.

В учениях были задействованы зенитные ракетные и радиотехнические подразделения ВВС и ПВО Южного военного округа. Привлекались самолеты-разведчики Су-24МР, многоцелевые истребители Су-27 и Су-30СМ, а также боевые расчеты дивизиона комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» из состава объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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