Часть Крыма осталась без воды

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Аварийно-восстановительные работы проходят в понедельник на сетях холодного водоснабжения в Феодосии, Джанкое и Ленинском районе, в связи с чем ограничена подача воды у ряда абонентов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма». В поселке Орджоникидзе под Феодосией зафиксировано повреждение напорного канализационного коллектора, поэтому водоснабжение поселка ограничено.

Авария на водоводе произошла и в Джанкое - в зону отключения попали жители улиц Крымская (№ 29), Октябрьская, Дзержинского и Ленина.

Также два повреждения на сетях произошли в Ленинском районе.

В селе Новониколаевка ограничено водоснабжение улиц Керченская, Мира и Садовая, а в селе Горностаевка – улицы Шоссейная. Время завершения восстановительных работ на всех участках не уточняется.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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