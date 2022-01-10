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Часть Крыма осталась без воды
фото © Новости Крыма
Аварийно-восстановительные работы проходят в понедельник на сетях холодного водоснабжения в Феодосии, Джанкое и Ленинском районе, в связи с чем ограничена подача воды у ряда абонентов.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма». В поселке Орджоникидзе под Феодосией зафиксировано повреждение напорного канализационного коллектора, поэтому водоснабжение поселка ограничено.
Авария на водоводе произошла и в Джанкое - в зону отключения попали жители улиц Крымская (№ 29), Октябрьская, Дзержинского и Ленина.
Также два повреждения на сетях произошли в Ленинском районе.
В селе Новониколаевка ограничено водоснабжение улиц Керченская, Мира и Садовая, а в селе Горностаевка – улицы Шоссейная. Время завершения восстановительных работ на всех участках не уточняется.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Часть Крыма осталась без воды
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