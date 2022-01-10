Американский ударный дрон MQ-9 Reaper второй раз за неделю отрабатывает удары по Крыму

В России решили, что «США отрабатывают атаки на Крым».

После того, как несколько дней назад к Крыму приблизился американский ударный беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper, стало известно о том, что несколько часов назад беспилотник вновь появился вблизи Крыма, однако, с учетом приблизительного маршрута полета беспилотника, на этот раз дрон отрабатывал нанесения ударов по полуострову.

Как пишут СМИ, американский ударный беспилотник приблизился к границам на расстояние 20-25 километров (40-45 до побережья - прим. ред.), чего более чем достаточно для того, чтобы нанести удары планирующими авиабомбами Mark 82, которые способны поражать наземные цели на дистанциях до 40-50 километров.

Известно о том, что миссия американского ударного беспилотника MQ-9 Reaper длилась около 20 часов, однако. несмотря на опасное приближение беспилотного летательного аппарата к российским границам, на перехват беспилотника дежурные истребители ВКС России не поднимались. Источники сообщают о том, что беспилотник взлетел с авиабазы Сигонелла, остров Сицилия (Италия).

Ранее Новости Крыма сообщали:

Россия направила в Казахстан части 45-й бригады ВДВ, которая «присоединяла» Крым. Первые подразделения из состава основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ прибыли в Казахстан, сообщает Минобороны России.

Боевой самолет США мог отрабатывать удары по Крыму. Американское воздушное судно было замечено у берегов полуострова накануне.

Украинские разведчики тренировались «внезапно нападать» вблизи Крыма. Украинские воины-разведчики тренируются «давать отпор врагу на близком расстоянии» и «внезапно нападать на объекты» вблизи Крыма.

Летчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму. Экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К Северного флота пройдут подготовку на территории Крыма в соответствии с планом подготовки летного состава корабельных истребительных авиаполков, сообщили в Минобороны РФ.