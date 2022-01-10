Аксенов назвал имя нового ответственного за Симферополь

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Первый заместитель главы администрации Симферополя Максим Балахонов будет исполнять обязанности главы администрации города.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«Принято решение, что исполняющим обязанности главы администрации будет назначен Максим Борисович Балахонов, который на данный момент занимает должность первого заместителя главы администрации», – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что во время новогодних каникул, несмотря на отставку главы администрации Симферополя Валентина Демидова, работа в столице велась. Совместно с руководителями министерств и ведомств, а также заместителями главы администрации Симферополя прорабатывали ситуацию по содержанию города.

Об отставке Демидова стало известно 30 декабря. Валентин Демидов занял пост главы администрации Симферополя в апреле минувшего года – он стал пятым по счету руководителем столицы.

Максим Балахонов стал известен жителям города после того, как решил проверить на себе работу общественного транспорта в Симферополе в вечернее время. За 40 минут, проведенные на остановке напротив здания правительства Крыма, автобуса он так и не дождался.

Позже Балахонов в своих соцсетях показал сотрудника администрации Симферополя – кота Феликса. Он рассказал, что Феликс выполняет функции охранника и иногда помогает чиновникам подписывать документы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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