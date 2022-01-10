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Власть

Аэропорт Симферополя начал принимать рейсы после длительной задержки

20:26 понедельник, 10 января 2022
Симферополь

Международный аэропорт Симферополь начал принимать самолеты после задержек, вызванных туманом.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Первые из задержавшихся сегодня по погодным условиям воздушные суда прибыли в аэропорт Симферополь. Прибытие остальных ожидается в ближайшее время», – сообщили в пресс-службе.

Принято решение продлить работу аэропорта на ночь для обслуживания всех прибывающих рейсов. «Представители авиакомпаний работают с пассажирами задерживающихся рейсов. Для размещения пассажиров в аэропорту задействованы залы ожидания международной зоны», – добавили в пресс-службе.

С начала дня из-за тумана аэропорт не обслужил ни одного рейса на прилет и на вылет.

Днем сообщалось о задержке прибытия 12 воздушных судов, командиры семи самолетов приняли решение сесть на запасных аэродромах в Анапе, Сочи и Краснодаре. Позднее их число увеличилось до 11.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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