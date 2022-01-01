Ялтинский заповедник изменит свой статус

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Ялтинскому горно-лесному природному заповеднику, что на юге Крымского полуострова, хотят присвоить новый статус — национального парка.

Этот вопрос в конце года обсудили в дирекции федерального учреждения.

Вопрос преобразования очень сложный, но он требует безотлагательного решения, поскольку создание федеральной особо охраняемой природной территории породило еще больший спектр неразрешенных проблем, сообщил на встрече заместитель директора по науке Ялтинского горно-лесного заповедника Александр Чернышов.

«Проект не является понижением статуса ООПТ. Он также сохраняет уникальные и типичные природные комплексы путем выработки законных механизмов ограниченного природопользования, в том числе функционального зонирования территории, в котором предусмотрены как рекреационные кластеры, так и абсолютно заповедные территории», — подчеркнул Александр Чернышев.

Как заповедники, так и национальные парки являются особо охраняемыми природными территориями федерального значения, однако у них есть некие отличия, подчеркнул член Всемирной комиссии по ООПТ Международного союза по охране природы (IUCN) Виктор Никифоров.

Заповедники — это в первую очередь природоохранные, научно-исследовательские и эколого-просветительские учреждения. Их цель – сохранение и изучение природных процессов, растительного и животного мира, уникальных экологических систем.

Главное отличие заповедника от национального парка заключается в режиме охраны. У первого он гораздо строже. В национальном парке помимо охраны и изучения природной территории, как в заповеднике, занимаются созданием условий для отдыха, а также рекреации.

«Изменение статуса Ялтинского заповедника в какой-то мере все-таки означает понижение охранного статуса отдельных участков этой территории. Однако более предметный разговор может быть только при детальном изучении проекта», — сказал Виктор Никифоров.

Кроме того, на территории нацпарка возможен охотничий промысел для местного населения, добавил собеседник.

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