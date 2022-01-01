Власти Севастополя обещают инвестиционный бум, но только через три года

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Собственные доходы Севастополя в настоящее время позволяют закрывать не более половины всех расходных статей, остальные финансы поступают за счет межбюджетных трансфертов разных уровней.

Однако, городские власти намерены выполнить план по привлечению 200 миллиардов рублей инвестиций за 5 лет – в этом им поможет строительство жилья и гостиниц. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил журналистам на пресс конференции.

«Минимального бюджета, который нам необходим для закрывания всех социальных обязательств у нас только 50% собственных доходов. Это я не говорю про бюджет развития, это касается расходов, без которых город в принципе не сможет обеспечивать свою жизнедеятельность», - объяснил градоначальник детали бюджетной политики города-героя.

Остальные необходимые городу деньги приходят по линии ФЦП, а также за счет бюджета Москвы. Что касается частных инвестиций, то в текущем году они составили, по словам Михаила Развожаева, 10 миллиардов рублей. Однако, озвученную ранее задачу по привлечению в Севастополь 200 миллиардов инвестиций в ближайшие пять лет градоначальник счел задачей не просто выполнимой, а уже в среднесрочной перспективе.

«В ближайшие 5 лет мы должны выйти на показатель в 200 миллиардов. Конечно, надо запускать строительство. Я говорю не только о жилом строительстве, это гостиницы и сфера услуг», - озвучил стратегию привлечения инвестиций Михаил Развожаев.

Инвестиционный бум возможен, считает градоначальник, при правильной организации работ и компромиссе всех заинтересованных людей, прежде всего предпринимателей, по поводу Геналана.

«Слава Богу, уже договорились по комплексной застройке», - напомнил Михаил Развожаев про утверждение шести «перспективных территорий комплексного развития» на территории Севастополя.

Стоит отметить, что по словам возглавлявшего тогда дирекцию по управлению федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя Андрея Никитченко сведение комплексного развития города к сугубо жилищной застройке приводит к крайне тяжелым последствиям - город лишается возможности генерировать долгосрочные и среднесрочные источники налоговых поступлений.

«Если в итоге покупателями этих квартир будут те, кто приезжает и, естественно, хочет инвестировать на юге в жилье и приезжать сюда на курорт, — в этом случае город получит нагрузку на инфраструктуру», — пояснил Никитченко.

Комплексное развитие территорий, по его мнению, может стать очень эффективным инструментом при условии наличия четкой экономической модели региона — при создании определенных производств или иных точек роста экономики, для которых уже впоследствии осуществляется строительство жилых районов.

«Земля это один из ценнейших наших ресурсов. Если мы ее определяем, как инвестиционную площадку, которая на конкурентной основе и максимально дорого будет передана под реализацию того или иного проекта, если это будет согласовано и понятно инвестору, то я думаю, что это приведет к инвестиционному буму в ближайшее время», - выразил уверенность Михаил Развожаев. Добавив, что речь идет не о десятилетиях, а о более коротком сроке.

«К 2025 году можем получить результаты», - отметил градоначальник.

В данный момент, заявил Михаил Развожаев, нужно навести порядок для понимания, на каких площадках в городе что можно реализовывать. К настоящему моменту такого понимания нет.

«Инвестиционный проект, которые пиратскими способами пытаются реализовать предприниматели приводит к тому, что там - кто-то не хочет, кто-то не ждет. Там - нет необходимой инфраструктуры, там - юридические обременения, связанные с достопримечательным местом, с историческим поселением, природные какие-то ограничения с краснокнижными деревьями. И человеку кажется, что он получил площадку для развития бизнеса, а вместо этого получил кучу проблем. Которые не может решить и теряет время, репутацию и деньги», - вступился за бывших и будущих инвесторов Михаил Развожаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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