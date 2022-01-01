Происшествия
В Симферополе двое юных грабителей сняли колеса с жигулей
В полицию крымской столицы обратился мужчина, который сообщил о краже колес с припаркованного им на ночь во дворе автомобиля.
По словам заявителя, сумма ущерба составила свыше 30 тысяч рублей. По горячим следам правоохранители задержали двоих 19-летних жителей Севастополя, которые признались в краже, сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Выехав в Севастополь, в доме одного из подозреваемых правоохранители обнаружили и изъяли похищенные колеса. Теперь в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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