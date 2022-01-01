В Севастополе горел частный дом: есть погибший

Один человек погиб при пожаре в частном доме в Гагаринском районе Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. Возгорание произошло утром 1 января в одноэтажном доме, расположенном на территории садового товарищества «Строитель». На место происшествия оперативно прибыли три пожарно-спасательных подразделения.

«По прибытии установлено, что горит частный одноэтажный дом. На месте сформировано одно газодымозащитное звено. На тушение подано три ствола «Б». По предварительной информации, площадь пожара составляет 40 квадратных метров. Погиб один человек», - говорится в сообщении ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе над офисом «Единой России» погиб человек. Пожар произошел в жилом доме на улице Большая Морская 29 декабря.

Под Алуштой на «проклятом» повороте в третий раз загорелась маршрутка. Под Алуштой, в селе Изобильное в очередной раз пассажиры маршрута 104 вынуждены эвакуироваться — в салоне автобуса произошло задымление.

Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась. Часть крыши и внешней стены многоквартирного дома, который загорелся сегодня днем в Ялте, обрушилась.

На пожаре в Ялте получили ожоги младенец и женщина: они в больнице. Младенец и 30-летняя женщина получили ожоги в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Ялте, прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.