Происшествия
В Севастополе горел частный дом: есть погибший
Один человек погиб при пожаре в частном доме в Гагаринском районе Севастополя.
Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. Возгорание произошло утром 1 января в одноэтажном доме, расположенном на территории садового товарищества «Строитель». На место происшествия оперативно прибыли три пожарно-спасательных подразделения.
«По прибытии установлено, что горит частный одноэтажный дом. На месте сформировано одно газодымозащитное звено. На тушение подано три ствола «Б». По предварительной информации, площадь пожара составляет 40 квадратных метров. Погиб один человек», - говорится в сообщении ведомства.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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