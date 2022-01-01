Власть
В Крыму сформирован новый десантно-штурмовой полк ВДВ
Военная группировка в Крыму усилена новым десантно-штурмовым полком, сообщил командующий Воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков.
Минобороны ранее сообщало, что полк войдет в состав Новороссийского соединения ВДВ.
«В Пскове и в Крыму сформированы два десантно-штурмовых полка в составе десантно-штурмовых дивизий, которые усилили боевой потенциал наших Вооруженных сил на западе и на юге страны»,— сообщил Сердюков «Красной звезде». О формировании полка в Псковской дивизии ВДВ сообщалось в сентябре.
Десантно-штурмовой полк сформирован в Крыму на фоне заявлений стран Запада о наращивании российских войск на границе с Украиной. По информации СМИ, разведка стран Запада считает, что Россия намерена напасть на Украину в начале 2022 года. Кремль отрицает это, пишет «Коммерсантъ».
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