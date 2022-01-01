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Водный кризис

В Крыму оценили запасы воды в водохранилищах

12:30 суббота, 1 января 2022
В Крыму оценили запасы воды в водохранилищах

фото © Новости Крыма

К концу ушедшего года крымские водохранилища накопили 126,7 млн кубометров воды.

Как сообщает региональный гидрометцентр, благоприятную ситуацию с водой обеспечили обильные осадки.

По данным крымских гидрологов, только за 25 дней декабря водохранилища в руслах рек накопили 20,78 млн кубометров и почти половина этого объема за указанный период накоплена в Чернореченском водохранилище на западе Крыма.

Белогорское, отправляющее воду на восток полуострова, получило за это время более 5 млн кубов запаса, Счастливенское - 2,6, Симферопольское - 1,4 млн. Отмечается, что наполнению водохранилищ поспособствовали обильные осадки, в том числе в горах Крыма, в виде дождя и снега: на Ай-Петри выпало 192,6 мм или 111 % нормы, на Ангарском перевале 133,6 мм или 120 % нормы.

Кроме того, прошедшие дожди наполнили реки полуострова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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