Водный кризис
Развитие сюжета: В России уверены, что в Крыму нет никаких проблем с водой ● Аксенов пообещал в лесах под Алуштой построить новое водохранилище ● Мэр Ялты решила, что воды хватит воды минимум на год ● В Крыму Загорское водохранилище заполнено на 90 процентов ● В Крыму обещают построить водовод за 130 миллионов рублей
В Крыму оценили запасы воды в водохранилищах
фото © Новости Крыма
К концу ушедшего года крымские водохранилища накопили 126,7 млн кубометров воды.
Как сообщает региональный гидрометцентр, благоприятную ситуацию с водой обеспечили обильные осадки.
По данным крымских гидрологов, только за 25 дней декабря водохранилища в руслах рек накопили 20,78 млн кубометров и почти половина этого объема за указанный период накоплена в Чернореченском водохранилище на западе Крыма.
Белогорское, отправляющее воду на восток полуострова, получило за это время более 5 млн кубов запаса, Счастливенское - 2,6, Симферопольское - 1,4 млн. Отмечается, что наполнению водохранилищ поспособствовали обильные осадки, в том числе в горах Крыма, в виде дождя и снега: на Ай-Петри выпало 192,6 мм или 111 % нормы, на Ангарском перевале 133,6 мм или 120 % нормы.
Кроме того, прошедшие дожди наполнили реки полуострова.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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