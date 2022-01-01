Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Из-за «омикрона» могут продлить школьные каникулы ● Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек ● Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших уменьшилось ● Как крымчанам получить вакцину Pfizer: инструкция ● Аксенов признался, что носит QR-код с собой на бумажке
В Крыму накануне нового года умерло 22 человека
фото © Новости Крыма
Количество умерших за сутки - 22.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 31 декабря 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 98 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 126 975 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3 646 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 189 человек, выздоровевших за весь период – 118 391.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших уменьшилось. Число умерших за сутки - 23.
Производство экспресс-тестов на COVID-19 началось в Крыму. Первое на юге России производство экспресс-тестов по выявлению COVID-19 открылось в Крыму.
Как крымчанам получить вакцину Pfizer: инструкция. С 1 декабря на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на границе Крым/Украина заработали пункты вакцинации для граждан Украины, проживающих на полуострове.
Ковидный госпиталь переедет в хирургический корпус горбольницы Ялты. Госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией переместится на первый этаж хирургического корпуса стационара Ялтинской городской больницы.
В Крыму накануне нового года умерло 22 человека
Количество умерших за сутки - 22.
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