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Власть

В Керчи обещают построить крупный оптово-логистический центр

07:51 суббота, 1 января 2022
Керчь

В Керчи рассматривается возможность строительства оптово-логистического центра. Строительство может начаться после завершения аналогичного объекта в Симферопольском районе.

Об этом заявил на пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов.

«В Чистеньком строится крупный оптово-розничный центр по поручению президента. Поскольку строительство инвестируется частным бизнесом, мы уже проговорили ситуацию, как только завершится строительство первого центра, будет рассматриваться вопрос о расширении. И логично, чтобы на въезде в Крым такой центр также должен быть. Может быть по снабжению это будет со стороны Краснодарского края, чтобы не строить, у них тоже есть оптово-логистический центр. Договоримся по коммуникации», — сказал Аксенов.

Глава Крыма уточнил, что в начале 2022 года планируется рабочая встреча в Керчи, в том числе будут рассматриваться вопрос безопасности продовольствия и вопрос ремонта инфраструктуры.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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