Власть
В Керчи обещают построить крупный оптово-логистический центр
В Керчи рассматривается возможность строительства оптово-логистического центра. Строительство может начаться после завершения аналогичного объекта в Симферопольском районе.
Об этом заявил на пресс-конференции глава Крыма Сергей Аксенов.
«В Чистеньком строится крупный оптово-розничный центр по поручению президента. Поскольку строительство инвестируется частным бизнесом, мы уже проговорили ситуацию, как только завершится строительство первого центра, будет рассматриваться вопрос о расширении. И логично, чтобы на въезде в Крым такой центр также должен быть. Может быть по снабжению это будет со стороны Краснодарского края, чтобы не строить, у них тоже есть оптово-логистический центр. Договоримся по коммуникации», — сказал Аксенов.
Глава Крыма уточнил, что в начале 2022 года планируется рабочая встреча в Керчи, в том числе будут рассматриваться вопрос безопасности продовольствия и вопрос ремонта инфраструктуры.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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