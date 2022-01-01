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Коронавирус в Крыму

Умерших нет: ситуация с COVID-19 в Севастополе

В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 47 новых случаев заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

«82 человека выписаны после выздоровления. Умерших нет», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек. Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.

Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших уменьшилось. Число умерших за сутки - 23.

Производство экспресс-тестов на COVID-19 началось в Крыму. Первое на юге России производство экспресс-тестов по выявлению COVID-19 открылось в Крыму.

Как крымчанам получить вакцину Pfizer: инструкция. С 1 декабря на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на границе Крым/Украина заработали пункты вакцинации для граждан Украины, проживающих на полуострове.

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