Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму накануне нового года умерло 22 человека ● Из-за «омикрона» могут продлить школьные каникулы ● Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек ● Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших уменьшилось ● Как крымчанам получить вакцину Pfizer: инструкция
Умерших нет: ситуация с COVID-19 в Севастополе
В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 47 новых случаев заболевания COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба правительства города.
«82 человека выписаны после выздоровления. Умерших нет», - говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек. Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.
Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших уменьшилось. Число умерших за сутки - 23.
Производство экспресс-тестов на COVID-19 началось в Крыму. Первое на юге России производство экспресс-тестов по выявлению COVID-19 открылось в Крыму.
Как крымчанам получить вакцину Pfizer: инструкция. С 1 декабря на КПВВ «Каланчак» и «Чонгар» на границе Крым/Украина заработали пункты вакцинации для граждан Украины, проживающих на полуострове.
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В Крыму накануне нового года умерло 22 человека
Количество умерших за сутки - 22.
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