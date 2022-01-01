Стала известна судьба двух исторических зданий в центре Симферополя

Глава Республики Крым Сергей Аксенов озвучил судьбу зданий бывшего Института минеральных ресурсов на проспекте Кирова, 47/2, в крымской столице и бывшего кинотеатра «Симферополь» на площади Советской.

«Здание бывшего Института минеральных ресурсов передано Следственному комитету Российской Федерации. Вся правоохранительная структура будет сформирована на одном участке (рядом со зданием находится крымский главк МВД – ред. )», – сказал Аксенов на итоговой пресс-конференции во вторник.

Здание бывшего кинотеатра «Симферополь» (Дом кино) будет отремонтировано за счет бюджета, поскольку найти инвесторов для его восстановления с сохранением целевого назначения не удалось.

«Частных инвесторов, которые бы сохранили профиль, а не торговлю устраивали, таких не нашли. Все варианты рассматривались с пристройками какими-то в парковой зоне. Всем отказали. Поэтому, скорее всего, будет рассмотрен вопрос, чтобы отремонтировать его за бюджетный счет за деньги города Симферополя или республики. Профиль здания будет сохранен», – заверил глава республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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