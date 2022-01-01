Прогноз погоды в Крыму на субботу 1 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 1 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - дождь (ДОЖДЬ, МЕСТАМИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЕ ОСАДКИ), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый, ветер (ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 8-13 М/С, ПОРЫВЫ 15-20 М/С.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый, дождь (ДОЖДЬ, МЕСТАМИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ), уровень опасности оранжевый, ветер (ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 8-13 М/С, ПОРЫВЫ 15-20 М/С), уровень опасности желтый. На южном побережье - дождь (ДОЖДЬ, МЕСТАМИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ), уровень опасности оранжевый, ветер (ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 8-13 М/С. ПОРЫВЫ 15-20 М/С), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый, дождь (ДОЖДЬ, МЕСТАМИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ), уровень опасности оранжевый, ветер (ВЕТЕР ЮГО-ЗАПАДНЫЙ С ПЕРЕХОДОМ НА СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 8-13 М/С, ПОРЫВЫ 15-20 М/С), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер юго-западный 15 км/час, возможны порывы до 39 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 10, ночью от 6 до 9 градусов. Ветер западный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 93 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 6 до 8 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 9, ночью от 4 до 7 градусов. Ветер западный 17 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 90 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 92 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 9, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер западный 23 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 92 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 8, ночью от 3 до 6 градусов. Ветер западный 19 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер западный 21 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 98 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 93 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 1 до 4 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 96 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 15 градусов выше нуля.

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