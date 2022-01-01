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Происшествия

Полицейские задержали наркосбытчика в Ялте

09:36 суббота, 1 января 2022
Ялта

Судимый житель Ялты стал фигурантом уголовного дела о торговле наркотиками.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Крыму, он может лишиться свободы на 20 лет.

«(Полицейские) получили информацию о том, что местный житель, предположительно, занимается сбытом наркотических веществ. В ходе проверки информация подтвердилась. Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков в результате оперативных мероприятий задержали 40-летнего мужчину. Установлено, что местный житель за денежное вознаграждение сбывал запрещенные вещества лицам, употребляющим наркотики», – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что во время обыска в гараже подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли пять полимерных пакетов с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством каннабис. Также полицейские выяснили, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ – покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. Мужчине грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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