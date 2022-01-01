Происшествия
Крымчанку обвиняют в жестоком обращении с несовершеннолетними
Жительницу Нижнегорского района Крыма обвиняют в жестоком обращении со своими несовершеннолетними детьми.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
По материалам следствия известно, что 41-летняя жительница с. Митрофановка в состоянии алкогольного опьянения неоднократно жестоко обращалась со своими несовершеннолетними детьми. При этом женщина не заботилась об их питании и состоянии здоровья. В частности, мать не выполняла рекомендации врачей по лечению своей дочери.
Кроме того, мать оставляла ее без присмотра, и ребенок получил термический ожог кисти при попытке приготовить пищу. Женщину лишили родительских прав, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижнегорский суд.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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