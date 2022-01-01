Какой сегодня праздник 1 января

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Сегодня, 1 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Новый год

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Яркий и веселый праздник — Новый год — в большинстве стран отмечают по григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 января.

Только народы, встречающие Новый год по Григорианскому календарю, отмечают праздник 1 января. Первыми за праздничный стол садятся жители островов в Тихом океане. Для католической Европы главным праздником является Рождество, а Новый год завершает рождественский период.

Один из старейших праздников на земле берет свое начало еще в древние века. Точная дата его появления неизвестна, но сохранились записи, что традиция празднования, бог-покровитель и ритуалы встречи Нового года существовали при Юлии Цезаре. Многовековые обряды легли в основу современного праздника и отражают национальную особенность каждого государства.

День Ильи Муромца

Фото Википедия

В этот день на Руси чтили память Ильи Муромца — былинного богатыря, которого считали избавителем Киева от татарского Калин-царя. Илья Муромец вместе с Добрыней Никитичем и Алешей Поповичем — стражи Руси, символы могущества Земли русской.

Считается, что прототипом былинного богатыря был преподобный Илия Печерский, живший во времена Владимира Мономаха.

По приметам дня крестьяне гадали, будет ли урожайным наступающий год. Для этого шли на перекресток, чертили на земле палкой крест и прикладывались к нему ухом: если слышалось, что едут сани с грузом, это сулило богатый урожай.

Считалось, что сильный ветер в этот день обещает урожай орехов, а звездная ночь — гороха, чечевицы и ягод. Если же погода была теплой — ожидали, что уродится рожь.

Новый год

Яркий и веселый праздник в большинстве стран отмечают по григорианскому календарю, в ночь с 31 декабря на 1 января.

Также сегодня, 1 января, отмечают такие праздники:

- День всемирных молитв о мире (World Day of Peace)

- День святого мученика Вонифатия

- День освобождения Кубы (Триумф Революции)

- Международный день похмелья (International Hangover Day)

- День выпускания хлопушек на свободу

- День общественного достояния (Public Domain Day)

- Международный день дхоти и топи (International Nepali Dhoti and Topi Day)

- Всемирный день семьи (Global Family Day)

- День коктейля «Кровавая Мэри» (National Bloody Mary Day)

- День заплыва «полярных медведей» (Polar Bear Swim Day), Канада

- День дарения яблок (Apple Gifting Day)

- Васильев день в Болгарии

- День восстановления независимого государства Чехия

- День образования Словацкой республики

- День независимости Камеруна

Сегодня именины празднуют: Аглаида, Арис, Вонифатий, Григорий, Евтихий, Илья (Илья Муромец), Полиевкт, Пров, Тимофей, Трифон, Фессалоникия.

Что происходило 1 января в прошлые годы

45 - вступил в действие Юлианский календарь.

89 - Сатурнин Люций Антоний стал императором Рима.

1622 - Папского канцелярией было принято решение считать началом года 1 января (раньше год начинался 25 марта).

1863 - В США Авраамом Линкольном был издан манифест об освобождении рабов.

1880 - выдано печатью во Львове первую число дневника «Дело», который выходил до начала Второй Мировой Войны.

1887 - Королева Великобритании Виктория была провозглашена императрицей Индии.

1919 - издан закон украинского правительства об автокефалии Украинской Православной Церкви.

1919 - образована Белорусская ССР.

1928 - начала выходить газета «Разработка нации», орган провода украинских националистов.

1959 - победа Кубинской революции.

1992 - Республика Ирак признала независимость Украины.

1993 - Чехословакия разделилась на Чехию и Словакию.

1999 - введено безналичное Евро (Австрия, Бельгия, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерланды, Германия, Португалия, Финляндия, Франция).

2001 - безналичное Евро введено в Греции.

2002 - появление наличного Евро.

2007 - в Словении введен в обращение Евро.

2008 - на Кипре и Мальте введен в обращение Евро.

2009 - в Словакии введен в обращение Евро.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 1 января. Какие праздники будут завтра?

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