Без ЧС, но с пожарами: как в Крыму прошла новогодняя ночь

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Новогодняя ночь в Крыму прошла без чрезвычайных ситуаций, тем не менее спасатели восемь раз выезжали на тушение пожаров.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Сергей Садаклиев.

«Тем не менее, по информации главного управления на территории региона в период с 00:00 до 06:00 1 января ликвидировано восемь пожаров. Всего же за прошедшие сутки произошло 17 пожаров. На обеспечении безопасности находились 52 человека и 15 единиц техники», - сообщил Сергей Садаклиев.

По данным оперативной сводки республиканского главка МЧС России, в минувшие сутки спасатели ликвидировали техногенные пожары в жилом и нежилом секторе, ликвидировали загорания двух автомобилей, а также тушили пожары, связанные с возгоранием мусора.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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