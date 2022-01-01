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Берегоукрепительные работы в Алуште обойдутся в 1,5 млрд рублей
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В Крыму готовят программу восстановления пристаней и обустройства набережных в курортных городах.
Только в Алуште необходимо 1,5 млрд рублей на берегоукрепительные мероприятия. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«В Алуште берегоукрепительные работы оцениваются в 1,5 миллиардов рублей – подпорные стенки и буны. По другим муниципальным образованиям идет расчет. В каждом прибрежном городе и поселке должна быть комфортная набережная с берегоукрепительными сооружениями, бунами, причалами, которые готовы принимать малые суда. Такую программу уже готовим», — сказал Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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