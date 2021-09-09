Земля вокруг КОС «Южные» загрязнена химикатами и нефтью

Три физических лица и один бизнесмен оштрафованы за сброс отходов на данной территории.

Почвы на территории КОС «Южные» в Севастополе отравлены нефтепродуктами и другими химическими веществами. Об этом пишет ForPost со ссылкой на департамент экологии города.

Согласно заключению экспертов, превышены предельно допустимые концентрации нефти, хлорид-ионов, сульфатов и нитратов, что причинило вред почве. В это место незаконно сбрасывались строительные и бытовые отходы, за что три физлица и один бизнесмен были оштрафованы на суммы от 3 до 50 тысяч рублей.

Правообладатель этого участка – музей-заповедник «Херсонес Таврический», представители которого обратились в Минкульт РФ с просьбой о выделении средств для уборки территории и вывоза отходов.

Напомним, что реконструкция очистных сооружений «Южные» откладывается уже не первый год. Весной этого года знакомый с ситуацией собеседник «Примечаний» сообщал, что начало реализации проекта за 8,5 млрд рублей может быть снова перенесено на неопределенное время.

В августе 2020 года губернатор Михаил Развожаев начал распространять агитацию, что он уже возобновил строительство очистных, хотя объект оставался без подрядчика. После публикации «Примечаний» и негодования в соцсетях на эту тему градоначальник был вынужден снять постановочный ролик, для которого на несколько часов пригнали бульдозер, экскаватор и самосвал.

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