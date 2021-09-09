Власть
За год средняя зарплата в Крыму незначительно выросла
фото © Новости Крыма
В первом полугодии средняя начисленная заработная плата в Крыму составила 36 679 рублей.
Это на 9 процентов выше, чем за тот же период 2020 года, сообщает Крымстат.
Больше всего в регионе оплачиваются работники сферы финансов, страховой деятельности и добычи полезных ископаемых. Заработная плата этих категорий работников в 1,8 раза выше средней по региону.
«Важно, что бы вы понимали: это начисленная зарплата без налогов. Если у вас начисленная зарплата 36 тыс., то ваш работодатель заплатит из этой суммы ваших налогов государству примерно 11,9 тыс. То есть, на руки вы получите чуть больше 24 тыс. руб.», - говорится в сообщении.
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