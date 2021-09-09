Яркая подсветка Крымского моста продолжает слепить водителей

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О проблеме стало известно еще в мае, но никаких мер предпринято так и не было.

Подсветка Крымского моста доставляет неприятности водителям, которые по нему проезжают – свет сильно слепит автомобилистов. Об этом крымчане сообщают в соцсетях.

О данной проблеме стало известно еще в мае, когда подсветка на сооружении была обновлена в соответствии с цветами флага РФ. Спустя несколько дней водители начали сообщать о том, что свет слишком яркий, поэтому слепит участников движения.

Судя по появившейся недавно в соцсетях жалобе, никаких мер по регулировке освещения на мосту принято не было.

«Еще в мае этого года, после того как обновили подсветку на Крымском мосту, было много сообщений в СМИ, что новая подсветка очень яркая и слепит водителей. Прошло 3 месяца и ничего не поменялось. Интересно, будут ли власти что-либо предпринимать по этому поводу?», - задал вопрос житель Керчи Роман Христалов.

Мужчина опубликовал соответствующие фотографии.

На пост отреагировало министерство транспорта Крыма. В комментариях представитель ведомства сообщил, что уже проводятся работы по наладке светового оборудования.

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