Власть
Яркая подсветка Крымского моста продолжает слепить водителей
фото © соцсети
О проблеме стало известно еще в мае, но никаких мер предпринято так и не было.
Подсветка Крымского моста доставляет неприятности водителям, которые по нему проезжают – свет сильно слепит автомобилистов. Об этом крымчане сообщают в соцсетях.
О данной проблеме стало известно еще в мае, когда подсветка на сооружении была обновлена в соответствии с цветами флага РФ. Спустя несколько дней водители начали сообщать о том, что свет слишком яркий, поэтому слепит участников движения.
Судя по появившейся недавно в соцсетях жалобе, никаких мер по регулировке освещения на мосту принято не было.
«Еще в мае этого года, после того как обновили подсветку на Крымском мосту, было много сообщений в СМИ, что новая подсветка очень яркая и слепит водителей. Прошло 3 месяца и ничего не поменялось. Интересно, будут ли власти что-либо предпринимать по этому поводу?», - задал вопрос житель Керчи Роман Христалов.
Мужчина опубликовал соответствующие фотографии.
На пост отреагировало министерство транспорта Крыма. В комментариях представитель ведомства сообщил, что уже проводятся работы по наладке светового оборудования.
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