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Власть

«Все загажено»: что Аксенов думает о Крыме

13:39 четверг, 9 сентября 2021
«Все загажено»: что Аксенов думает о Крыме

фото © Новости Крыма

Из-за отсутствия координации по уборке мусора между предприятием «Крымэкоресурсы» и местными властями, большинство регионов Крыма остаются под завалами мусора, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Об этом он сказал на совещании по проблемным вопросам ЖКХ 9 сентября.

«Координация работы «Крымэкоресурсов» и предприятий, отвечающих за уборку и подбор мусора вокруг контейнерных площадок в большинстве регионов отсутствует. Это видно по выезду центра оперативного реагирования. Даже если баки пустые, то вокруг них как Мамай прошел – все забросано, загажено. Координацию должны осуществлять главы администраций», – сказал Аксенов.

На предыдущем заседании по проблемным вопросам ЖКХ Аксенов раскритиковал ситуацию с уборкой мусора в Бахчисарае.

Ранее Аксенов после выездных проверок санитарного состояния ряда городов на полуострове назвал ситуацию с мусором в Крыму «катастрофической» и сообщил о смене руководства в предприятии «Крымэкоресурсы» – регионального оператора по обращению с ТКО.

19 августа Аксенов сообщал, что будет увольнять глав местных администраций за неубранный мусор.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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