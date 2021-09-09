Власть
Власти заявили, что три четверти жителей Крыма довольный своей жизнью
фото © Новости Крыма
77% (три четверти) жителей Республики Крым в целом довольны своей жизнью.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По мнению большинства крымчан, ситуация улучшилась в сфере строительства дорог (73% респондентов), благоустройства населенных пунктов (67%), доступности детских садов (58%).
Подавляющее большинство жителей Крыма (84%) положительно оценивают работу президента Владимира Путина. Доверяют главе Республики Сергею Аксенову 70% жителей Крыма.
Опрос проведен 11-12 августа текущего года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в Крыму и Севастополе в возрасте от 18 лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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