Власти Симферополя пообещали победить амброзию

Всего на территории крымской столице планируется уничтожить свыше 100 га опасного для аллергиков растения.

Об этом на совещания по проблемным вопросам ЖКХ и благоустройства Главе Республики Крым Сергею Аксенову доложил глава администрации Симферополя Валентин Демидов.

«Мы заключили дополнительный контракт на уничтожение 104 га амброзии по Симферополю. К сожалению, в этом году достаточно большой объем работ в том числе связан с некачественным грунтом, который был завезен. Сейчас уже 44 га обработано, в том числе 20 механическим способом. Завершим эту работу в течении двух недель», — сообщил Демидов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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