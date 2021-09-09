Власти Севастополя пообещали построить мост для жителей Инкермана

Ежедневно местные жители вынуждены пересекать железнодорожные пути, нарушая правила.

До сдачи долгожданного футбольного стадиона в Инкермане осталось около двух недель. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки губернатора Севастополя, сообщает НТС.

Михаил Развожаев посетил несколько строящихся объектов в этом районе, пообщался с жителями и провел совещание с местной администрацией. Особое внимание глава региона уделил проблеме Зеленой горки.

Напомним, уже долгое время проживающие там севастопольцы фактически отрезаны от транспортного сообщения. Дети и взрослые вынуждены идти до ближайшей остановки вдоль автомобильной трассы, а со стороны железной дороги лестница больше напоминает полосу препятствий.

Многие водители, особенно неместные, и не догадываются, что эти два неприметных красных фонаря обозначают въезд в район Инкермана под названием Зеленая горка. Здесь расположены всего несколько улиц – Зеленогорская, Фарватерная и Мысовая. Уже долгое время местные жители оказались отрезаны от транспортного сообщения – автобусы к ним не заезжают, а чтобы добраться до ближайшей остановки приходится проделывать трудный и опасный путь.

Михаил Развожаев во время рабочей поездки в Инкерман пообщался с местными жителями и лично повторил маршрут, которым ежедневно жители Зеленой горки добираются до автобусной остановки.

«Сегодня специально приехал, чтобы ногами пройти, как говорится, по всем этим проблемным местам. Ну, вот самое первое в Зеленой горке – вы сами видели, как сейчас происходит. Вниз – лестница на железнодорожные пути, наверх – дорога, очень опасная, с поворотом, без тротуара. Вот сейчас дети ходят либо внизу, там вот по этой лестнице, по тропинке очень опасной. Наверху фактически по проезжей части. Это, конечно же, недопустимо», – сказал Михаил Развожаев.

Как заявил глава региона – у этой проблемы нет простого решения. С одной стороны – установить автобусную остановку на Лабораторном шоссе на въезде в Зеленую горку нельзя из-за требований дорожной безопасности. Кроме того, крупные маршрутные автобусы также не смогут заехать в довольно узкий проезд.

С другой стороны – необходимо построить надземный переход через железнодорожные пути у станции Инкерман-1. Как рассказал директор дептранса Павел Иено, на это потребуются несколько сотен миллионов рублей. Городские власти смогут приступить к строительству не ранее 2023 года. Усугубляет проблему тот факт, что железнодорожники в ближайшее время должны установить по периметру станции забор – это требование транспортной безопасности.

«Поэтому принял решение сегодня и дал поручение, что будет обязательно вывоз детей с Зеленой горки в школу в Инкерман, потому что пока мы транспортную проблему не решим. Ну, а ее глобально можно решить только путем строительства нормального железнодорожного перехода через ЖД-пути, где мы сегодня с вами правила нарушили один раз. Понятно, что это делается ежедневно людьми, и к сожалению, это надо заканчивать», – считает губернатор.

Помимо этого, Михаил Развожаев озвучил планы по газификации Зеленой горки. В этом году будет сделано проектирование газопроводов высокого и низкого давления, в следующем – начнется фактическая газификация отдаленного района. На этом рабочая поездка главы региона по Инкерману не закончилась.

«Ну, кроме того посмотрели объекты ФЦП. Футбольное поле наше в Инкермане, вот вы видите, еще недели две, и оно будет сдано. Посмотрели давно построенную, но к сожалению, не доделанную, не доведенную до ума подстанцию скорой медицинской помощи, которая будет как круглогодичная амбулатория. Посмотрели ремонт детской поликлиники, который также завершается. В хорошей степени готовности, будет также до конца года введен в Инкермане», – отметил Михаил Развожаев.

В тексте использованы материалы: Форпост

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