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В субботу в Судаке отметят День города: программа
фото © avianity.ru
Основные мероприятия, посвященные Дню города Судак пройдут в эту субботу, 11 сентября.
Однако уже накануне вечером (в 18-00) на территории Генуэзской крепости состоится праздничный концерт.
11 сентября в 8-00 на горе Крепостная стартует Международный чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания.
В городском парке судака с 10 до 12 часов пройдет детская развлекательная программа – мастер-классы, фокусы и шоу мыльных пузырей.
На Центральной набережной Судака с 10-00 до 18-00 будет проходить выставка изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства.
В 11-00 на Кипарисовой аллее набережной начнется праздничное костюмированное шествие участников Всероссийского фестиваля «Крымский мост».
Вечером на набережной запланировано выступление духового оркестра и показательные выступление на воде на центральном пляже. Затем состоится зеркальное шоу.
В 21-30 в небе над Судаком прогремит праздничный салют.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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