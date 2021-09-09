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В субботу в Судаке отметят День города: программа

12:21 четверг, 9 сентября 2021
Судак
В субботу в Судаке отметят День города: программа

фото © avianity.ru

Основные мероприятия, посвященные Дню города Судак пройдут в эту субботу, 11 сентября.

Однако уже накануне вечером (в 18-00) на территории Генуэзской крепости состоится праздничный концерт.

11 сентября в 8-00 на горе Крепостная стартует Международный чемпионат ветеранов альпинизма и скалолазания.

В городском парке судака с 10 до 12 часов пройдет детская развлекательная программа – мастер-классы, фокусы и шоу мыльных пузырей.

На Центральной набережной Судака с 10-00 до 18-00 будет проходить выставка изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства.

В 11-00 на Кипарисовой аллее набережной начнется праздничное костюмированное шествие участников Всероссийского фестиваля «Крымский мост».

Вечером на набережной запланировано выступление духового оркестра и показательные выступление на воде на центральном пляже. Затем состоится зеркальное шоу.

В 21-30 в небе над Судаком прогремит праздничный салют.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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