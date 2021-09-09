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Происшествия

В Севастополе бывший ученик обокрал учителя-пенсионера

В Севастополе бывший ученик похитил 10 тысяч рублей у своего учителя, воспользовавшись его доверием и хорошим отношением.

Об этом сообщает пресс-служба севастопольского управления МЧС.

Как рассказали в ведомстве, ученик вышел из-за школьной скамьи несколько десятилетий назад. Сейчас ему 40, учителю – 67. И до этого инцидента бывший ученик и школьный педагог сохраняли добрые дружеские отношения. Именно по этой причине пенсионер не отказал, когда бывший воспитанник попросил одолжить 2 тысячи рублей.

«Учитель находился не дома, но без раздумий дал ему ключ от квартиры и сказал, где находятся сбережения. Однако у бывшего ученика внезапно возник преступный умысел: вместо того, чтобы взять оговоренную сумму, он тайно похитил из шкафа 10 рублей и потратил их на свои нужды. Пенсионер спустя некоторое время проявил пропажу денег и обратился в полицию», - рассказали в ведомстве.

Полицейские задержали подозреваемого.

В содеянном он признался и частично возместил причиненный учителю материальный ущерб. В отношении нечистого на руку севастопольца возбуждено уголовное дело, за кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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