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Происшествия

В образовательном учреждении Севастополя украли ноутбук за 100 тысяч

09:28 четверг, 9 сентября 2021

Сотрудники уголовного розыска Севастополя задержали подозреваемого в краже дорогостоящего компьютера, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

«Установлено, что в одной из образовательных организаций повышения квалификации проходило праздничное мероприятие, в связи с чем система электронного пропуска в здание была отключена», – отмечается в сообщении.

В краже ноутбука стоимостью 97 тысяч рублей подозревается сорокадвухлетний местный житель, который, не обнаружив препятствий, зашел в учреждение, проник в одну из аудиторий и похитил девайс.

Правоохранители уже разыскали и задержали мужчину.

Он признался, что успел сбыть добычу случайному знакомому. Местонахождение ноутбука установили и изъяли устройство.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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