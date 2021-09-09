Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму ослабили ограничения по COVID-19 ● В Минздраве Крыма сделали прогноз по ситуации с COVID-19 осенью ● В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму за сутки выявили 244 случая коронавируса
В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса
фото © pixabay.com
За 8 сентября на территории Крыма зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».
«За 8 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 237 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 72 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4563 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 362 человека, выздоровевших за весь период – 63 055 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса
За 8 сентября на территории Крыма зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции.
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