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Коронавирус в Крыму

В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса

10:06 четверг, 9 сентября 2021
В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса

фото © pixabay.com

За 8 сентября на территории Крыма зарегистрировано 237 случаев коронавирусной инфекции.

 Об этом глава республики Сергей Аксенов написал на своей странице «ВКонтакте».

«За 8 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 237 случаев новой коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 165 выявлены при обращении за медицинской помощью, 72 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4563 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 362 человека, выздоровевших за весь период – 63 055 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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