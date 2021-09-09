Происшествия
В Крыму водитель насмерть сбил лежащего на трассе пешехода
Водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на 63-летнего пешехода, лежавшего на проезжей части в Раздольненском районе.
Мужчина скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Водитель скрылся с места аварии.
«При осмотре места происшествия были обнаружены отколовшиеся фрагменты автомобиля. Позже это позволило опознать остановленный для проверки автомобиль «ВАЗ» со следами повреждения переднего бампера», — рассказали в пресс-службе.
За рулем «ВАЗ» оказался 20-летний житель района. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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