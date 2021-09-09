В Крыму водитель насмерть сбил лежащего на трассе пешехода

Водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на 63-летнего пешехода, лежавшего на проезжей части в Раздольненском районе.

Мужчина скончался от полученных травм, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Водитель скрылся с места аварии.

«При осмотре места происшествия были обнаружены отколовшиеся фрагменты автомобиля. Позже это позволило опознать остановленный для проверки автомобиль «ВАЗ» со следами повреждения переднего бампера», — рассказали в пресс-службе.

За рулем «ВАЗ» оказался 20-летний житель района. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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