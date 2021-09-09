Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +24
море +23

Происшествия

В Крыму турист с Дальнего Востока снес часть забора школы

14:12 четверг, 9 сентября 2021

В Евпатории росгвардейцы задержали 38-летнего жителя Дальнего Востока, который на машине врезался в забор школы и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии. Сообщение о происшествии поступило наряду вневедомственной охраны, который патрулировал город.

В одной из средних общеобразовательных школ сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Как пояснил росгвардейцам сотрудник охраны школьного здания, в забор учебного заведения на скорости въехал автомобиль и разрушил две секции ограждения, после чего скрылся с места происшествия», - рассказали в ведомстве.

Выяснив приметы нарушителя, патрульный экипаж отправился на поиски и быстро обнаружил поврежденную машину.

За рулем находился 38-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отдыхающих в Севастополе пытались накормить протухшим мясом. Отдыхающих базы отдыха в Севастополе хотели накормить протухшим мясом, сообщили сотрудники природоохранной прокуратуры города.

Отцепившийся от манипулятора строительный вагончик чуть не убил человека в Крыму. Тройное ДТП произошло на трассе Симферополь — Джанкой. Пассажир автомобиля «Лада» пострадал и находится в больнице.

МЧС прогнозирует сильные природные пожары в Крыму. В сентябре на полуострове возможны очень сильные природные пожары, масштабы которых превысят среднемноголетние показатели.

Пункт назначения по-крымски: слетевший с авто груз спровоцировал ДТП. Один человек получил травмы в результате аварии на автодороге Симферополь-Джанкой, по факту ДТП полиция проводит проверку.

Власть
«Все загажено»: что Аксенов думает о Крыме

«Все загажено»: что Аксенов думает о Крыме

Из-за отсутствия координации по уборке мусора между предприятием «Крымэкоресурсы» и местными властями, большинство регионов Крыма остаются под завалами мусора, считает глава Крыма Сергей Аксенов.

Власть
Ребенка-инвалида со спецкреслом не пустили в самолет в Симферополе

Ребенка-инвалида со спецкреслом не пустили в самолет в Симферополе

Сотрудники Крымского следственного отдела на транспорте проводят проверку сведений из средств массовой информации о том, что ребенка-инвалида со специальным креслом не пустили на борт самолета.

Происшествия
Четверо детей и четверо взрослых из Москвы заблудились в горах Крыма

Четверо детей и четверо взрослых из Москвы заблудились в горах Крыма

Спасатели эвакуировали группу туристов из Москвы, которые заблудились в горах Крыма.

Коронавирус в Крыму
В Крыму ослабили ограничения по COVID-19

В Крыму ослабили ограничения по COVID-19

Власти Крыма смягчают коронавирусные ограничения, продлевая режим работы заведений общественного питания в республике до 01.00.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации