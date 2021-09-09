В Крыму турист с Дальнего Востока снес часть забора школы

В Евпатории росгвардейцы задержали 38-летнего жителя Дальнего Востока, который на машине врезался в забор школы и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Росгвардии. Сообщение о происшествии поступило наряду вневедомственной охраны, который патрулировал город.

В одной из средних общеобразовательных школ сработала кнопка тревожной сигнализации.

«Как пояснил росгвардейцам сотрудник охраны школьного здания, в забор учебного заведения на скорости въехал автомобиль и разрушил две секции ограждения, после чего скрылся с места происшествия», - рассказали в ведомстве.

Выяснив приметы нарушителя, патрульный экипаж отправился на поиски и быстро обнаружил поврежденную машину.

За рулем находился 38-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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