В Крыму резко упали темпы вакцинации от COVID-19

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Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции сократились в последнее время в Крыму – в сутки в республике прививают примерно 3 тыс человек.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Темпы упали, к большому сожалению. У нас план: 1,212 млн человек, подлежащих прививке. На сегодняшний день первым компонентом привиты 486 тыс, вторым – 441 тыс человек, – сказал он. – Если несколько месяцев назад мы делали в день до 12 тыс вакцин, то сегодня делаем только 3, к большому сожалению».

При этом глава Крыма уточнил, что от COVID-19 привито уже 75% сотрудников медицинских организаций, 52% сотрудников образовательных организаций и 80-85% сотрудников соцучреждений, которые непосредственно общаются с людьми.

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В тексте использованы материалы: Крыминформ

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