Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму за сутки выявили 237 случаев коронавируса ● В Крыму ослабили ограничения по COVID-19 ● В Минздраве Крыма сделали прогноз по ситуации с COVID-19 осенью ● В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Крыму резко упали темпы вакцинации от COVID-19
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Темпы вакцинации от коронавирусной инфекции сократились в последнее время в Крыму – в сутки в республике прививают примерно 3 тыс человек.
Об этом в эфире телеканала «Миллет» сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Темпы упали, к большому сожалению. У нас план: 1,212 млн человек, подлежащих прививке. На сегодняшний день первым компонентом привиты 486 тыс, вторым – 441 тыс человек, – сказал он. – Если несколько месяцев назад мы делали в день до 12 тыс вакцин, то сегодня делаем только 3, к большому сожалению».
При этом глава Крыма уточнил, что от COVID-19 привито уже 75% сотрудников медицинских организаций, 52% сотрудников образовательных организаций и 80-85% сотрудников соцучреждений, которые непосредственно общаются с людьми.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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