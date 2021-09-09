Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Минздраве Крыма сделали прогноз по ситуации с COVID-19 осенью ● В Крыму за сутки выявили 235 случаев коронавируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Крыму за сутки выявили 244 случая коронавируса ● В Крыму за сутки выявили 256 случаев коронавируса
В Крыму ослабили ограничения по COVID-19
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Власти Крыма смягчают коронавирусные ограничения, продлевая режим работы заведений общественного питания в республике до 01.00.
Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил глава республики Сергей Аксенов.
«С учетом того, что у нас падение (суточного числа зараженных коронавирусом) происходит, с завтрашнего дня мы заведениям общепита режим работы до часа ночи продлеваем. Режим позволяет», – заявил Аксенов.
В настоящее время заведениям общепита разрешено работать только до 23.00. В ряде муниципалитетов республики полностью запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах, ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных и других.
Число новых заражений в Крыму снижается в течение последних нескольких недель. Сейчас число заболевших новой коронавирусной инфекцией в сутки составляет менее 250 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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