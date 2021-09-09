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Коронавирус в Крыму

В Крыму ослабили ограничения по COVID-19

07:37 четверг, 9 сентября 2021
В Крыму ослабили ограничения по COVID-19

фото © pixabay.com

Власти Крыма смягчают коронавирусные ограничения, продлевая режим работы заведений общественного питания в республике до 01.00.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил глава республики Сергей Аксенов.

«С учетом того, что у нас падение (суточного числа зараженных коронавирусом) происходит, с завтрашнего дня мы заведениям общепита режим работы до часа ночи продлеваем. Режим позволяет», – заявил Аксенов.

В настоящее время заведениям общепита разрешено работать только до 23.00. В ряде муниципалитетов республики полностью запрещена работа фуд-кортов в торговых центрах, ночных клубов, дискотек, караоке, кальянных и других.

Число новых заражений в Крыму снижается в течение последних нескольких недель. Сейчас число заболевших новой коронавирусной инфекцией в сутки составляет менее 250 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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