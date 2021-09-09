Происшествия
В Крыму нетрезвый водитель избил полицейского в коридоре психбольницы
В Севастополе суд оштрафовал 58-летнего мужчину за применение насилия в отношении сотрудника полиции.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.
По данным ведомства, в апреле этого года сотрудник ГИБДД доставил мужчину, задержанного по подозрению в управлении авто в нетрезвом виде, для прохождения медосвидетельствования в Севастопольскую психиатрическую больницу.
Однако он наотрез отказался проходить процедуру и пустил в ход кулаки.
«Находясь в нетрезвом состоянии возле кабинета медицинских освидетельствований и не желая быть привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удары доставившему его туда сотруднику ГИБДД», - рассказали в прокуратуре.
Севастопольский суд признал горе-водителя виновным в применение насилия в отношении представителя власти при исполнении.
Ему назначен штраф в виде 20 тысяч рублей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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