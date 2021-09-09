В Крыму нетрезвый водитель избил полицейского в коридоре психбольницы

В Севастополе суд оштрафовал 58-летнего мужчину за применение насилия в отношении сотрудника полиции.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

По данным ведомства, в апреле этого года сотрудник ГИБДД доставил мужчину, задержанного по подозрению в управлении авто в нетрезвом виде, для прохождения медосвидетельствования в Севастопольскую психиатрическую больницу.

Однако он наотрез отказался проходить процедуру и пустил в ход кулаки.

«Находясь в нетрезвом состоянии возле кабинета медицинских освидетельствований и не желая быть привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, он нанес удары доставившему его туда сотруднику ГИБДД», - рассказали в прокуратуре.

Севастопольский суд признал горе-водителя виновным в применение насилия в отношении представителя власти при исполнении.

Ему назначен штраф в виде 20 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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