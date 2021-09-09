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Власть

В Евпатории вынесли приговор троим похитителям школьного забора

Троих местных жителей, виновных в двух эпизодах хищения металлических секций школьного забора, приговорили к году лишения свободы условно.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

«Вступив в сговор злоумышленники, используя кусачки для металла и отвертку, похитили металлические секции забора, ограждающего среднюю школу № 12, после чего с места совершения преступления скрылись, сдав похищенное имущество на металлолом», — уточнили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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