У покупателя отобрали полсотни участков на Южном берегу Крыма стоимостью 500 млн рублей

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Севастопольский департамент по имущественным и земельным отношениям в течение года вел судебные разбирательства с гражданином относительно принадлежности полусотни земельных участков на Южном берегу Крыма, которые тот ранее купил у двух частных лиц.

Суд встал на сторону властей города.

«Севастополю возвращены 49 земельных участков в севастопольской зоне ЮБК около лагеря «Ласпи», которые сегодня являются землями лесного фонда, но могли быть незаконно проданы, по скромной оценке, за 500 млн рублей», – сообщила заместитель губернатора Севастополя Светлана Пирогова в социальной сети Instagram.

Она отметила, что прежние два владельца земли приобрели ее из земель лесного фонда в украинский период «по поддельному распоряжению Севастопольской городской государственной администрации».

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе решение Балаклавского районного суда Севастополя, которым участки были истребованы в пользу города.

В 2018 году суд изъял из частной собственности четыре участка в Ласпи на 11 млн рублей в пользу города. Земля лесного фонда была передана членам кооператива «Севстройэкология 2007» в 2010 году на основании распоряжения городской администрации, а в 2015 году перепродана третьему лицу.

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