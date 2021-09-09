Суд Крыма рассмотрит апелляцию Сергея Бейма об избрании меры пресечения

10 сентября Верховный суд Республики Крым рассмотрит материалы дела руководителя сети автозаправок ТЭС Сергея Бейма.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления судебного департамента в Республике Крым.

«В Верховный Суд Республики Крым поступили материалы дела касательно избрания меры пресечения в отношении Сергея Бейма для рассмотрения в апелляционном порядке. Соответствующее решение суда обжаловано по апелляционному представлению государственного обвинителя», — сообщили в пресс-службе.

Также в департаменте уточнили, что судебное рассмотрение назначено на пятницу 10 сентября на 10:00.

Ранее сообщалось, что 31 июля на трассе Симферополь-Евпатория Lexus LX 570 под управлением Сергея Бейма, в нарушении ПДД двигавшийся по обочине, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который в этот момент поворачивал на грунтовую дорогу.

В результате ДТП пострадали два пассажира автомобиля Toyota, которые были госпитализированы. Позднее выяснилось, что женщина, находившаяся за рулем Toyota Camry скончалась в реанимации. По данному факту было возбуждено и рассматривается уголовное дело.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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