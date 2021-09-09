Специалисты нашли вирус, вызывающий симптомы Конго-Крымской лихорадки

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Новый вирус, способный вызвать у людей симптомы лихорадки, обнаружили специалисты центра «Вектор» Роспотребнадзора.

Как сообщают «Известия», новый патоген, получивший название Manych, может передаваться с укусом тех же клещей, которые переносят Конго-Крымскую геморрагическую лихорадку.

Он получил название Manych. Вирус нашли в образцах сыворотки крови нескольких людей в России. Это многокомпонентный патоген: его особенность в том, что для размножения в клетке хозяина должно соединиться четыре частицы вируса. Эксперты считают, что пока он особой опасности не представляет, но не исключают вероятности, что Manych мутирует. Заразиться вирусом можно от укуса клеща.

«Специалисты государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора впервые обнаружили неизвестный ранее вирус, близкородственный к JMTV (Jingmen tick virus). Его нашли в образцах сыворотки крови нескольких человек. Это позволило предположить, что патогены группы JMTV могут успешно размножаться в тканях человека, в частности, участвовать в патогенезе развития различных клещевых вирусных инфекций после укуса паразита. JMTV переносят те же клещи, что и вирус Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ). Всех зараженных ККГЛ регистрируют в основном в Ставропольском крае и в Ростовской области, сбор клещей проводится тоже преимущественно в этих регионах», – пишет издание.

О вирусе JMTV в 2014 году сообщили китайские ученые. Они обнаружили его в слюнных железах различных видов клещей. Вирус, близкородственный JMTV, был обнаружен случайно, поскольку, как принято, материал исследовали на выявление всех возможных возбудителей болезней с аналогичной ККГЛ клинической картиной. Материал 20 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом ККГЛ для апробации новых тест-систем передали в центр «Вектор».

«Мы изучали сыворотки крови людей из медицинских учреждений Ростовской области с Крымской-Конго геморрагической лихорадкой. И в четырех образцах из 20 была обнаружена РНК JMTV, поэтому мы проанализировали найденный материал более подробно», – рассказала младший научный сотрудник отдела молекулярной вирусологии флавивирусов и вирусных гепатитов центра «Вектор» Роспотребнадзора Анастасия Гладышева.

Все ростовские образцы отличались от известных вирусов группы JMTV. Поэтому было принято решение присвоить новому вирусу имя Manych. Маныч – река в Ставропольском крае, Ростовской области и Калмыкии, левый приток Дона.

«По всей вероятности, новый вирус был передан человеку через укус клеща, который чаще всего инфицирует человека вирусом ККГЛ, – сообщила Гладышева. – Мы сделали вывод, что JMTV Manych совместно с вирусом ККГЛ способен вызывать вирусную инфекцию у человека с клиническими проявлениями, характерными для этой лихорадки».

Все 20 пациентов были госпитализированы. Главные симптомы – высокая температура около 39 градусов Цельсия и озноб, «классика» лихорадки. Пациентов лечили в соответствии со схемой лечения ККГЛ, все они выздоровели.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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