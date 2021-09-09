Силовики проверяют работу крымского мэра

Правоохранительные органы в данный момент продолжают рассматривать материалы, связанные с работой главы администрации Песчановского сельского поселения.

Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

«По Песчаному понятно, там сейчас правоохранители заканчивают рассмотрение материалов, связанных с главой администрации. Там полностью устранилась глава, я так понимаю там кто-то кукловодит. Там ситуация понятна, попали под влияние различных нечистоплотных граждан», — сказал Аксенов

Напомним, в начале августа Сергей Аксенов рекомендовал главе Песчановского сельского поселения уйти в отставку. Также глава обратился в прокуратуру для проверки деятельности.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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